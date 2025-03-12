Минцифры планирует окончательно отменить мобильное рабство в 2026 году

Теперь при переезде в другой регион абоненты смогут перенести свой номер к другому оператору связи или оставить его у действующего, если оператор работает в регионе, говорится в Telegram-канале министерства. Раньше такой возможности не было, а перенести номер можно было только внутри одного региона, отмечают в Минцифры. «Межрегиональный перенос номера будет доступен абонентам всех операторов мобильной связи. Возможность такого переноса будет зависеть от технической готовности операторов и инфраструктуры связи в регионе», – подчеркнул представитель Минцифры.