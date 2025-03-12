Softline Venture Partners инвестировал в конструктор онлайн-курсов

Дочерний венчурный фонд российского интегратора «Софтлайн» – Softline Venture Partners – инвестировал в российскую компанию ScrollTool, которая разрабатывает конструктор онлайн-курсов и интерактивных тренажеров в сегменте корпоративного EdTech. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель фонда и подтвердил сооснователь компании Виталий Пинигин. Сумму сделки и ее условия стороны не раскрывают. По словам источника «Ведомостей» в одной из инвестиционных компаний, в 2024 г. ScrollTool искал инвесторов, готовых вложить в проект 5 млн руб.