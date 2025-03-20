Отечественные разработчики заняли 60,2% рынка софта для виртуализации

Более трети (39%) российского рынка виртуальных серверов (вычислительных мощностей по подписочной модели) по-прежнему используют систему виртуализации американской VMware. Доля установок продукции иностранного вендора в 2024 г. по сравнению с 2021 г. сократилась на 28,4 п. п. Об этом говорится в исследовании аналитической компании iKS-Consulting, представленном на форуме Cloud & Connectivity 18 марта. Данные для исследования предоставили 19 крупнейших российских облачных провайдеров.