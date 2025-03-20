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Отечественные разработчики заняли 60,2% рынка софта для виртуализации

Но продукцией американской VMware до сих пор пользуются
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Более трети (39%) российского рынка виртуальных серверов (вычислительных мощностей по подписочной модели) по-прежнему используют систему виртуализации американской VMware. Доля установок продукции иностранного вендора в 2024 г. по сравнению с 2021 г. сократилась на 28,4 п. п. Об этом говорится в исследовании аналитической компании iKS-Consulting, представленном на форуме Cloud & Connectivity 18 марта. Данные для исследования предоставили 19 крупнейших российских облачных провайдеров.

Виртуализация – это технология, позволяющая создавать виртуальные версии компьютеров, серверов и других устройств на базе одного «железа» и управлять ими удаленно, объясняет директор по внедрению и эксплуатации компании-разработчика «Базис» Денис Романов. Такие программные версии называются виртуальными машинами, уточняет он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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