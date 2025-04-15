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МТС хочет использовать старые АТС для инфраструктуры 5G

Компания переносит в эти здания блоки управления базовыми станциями
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сотовый оператор МТС запустил пилотный проект по переносу блоков управления базовыми станциями (BBU) с антенных мачт и опор в здания автоматических телефонных станций (АТС). Об этом «Ведомостям» рассказал технический директор Московского региона МТС Владислав Медведев. В МТС называют это «отелями для базовых станций». В перспективе такой подход позволит ускорить строительство и модернизацию сети связи, объясняет Медведев. По его словам, технические особенности технологии 5G требуют более частого расположения базовых станций, а управлять ими можно из единых опорных пунктов, расположенных в АТС. Такой принцип управления сетью позволит экономить на закупках оборудования 70%, подсчитали в МТС.

Суть пилота заключается в том, чтобы управлять станциями из АТС через удаленное подключение по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), разъясняет Медведев. В рамках проекта в АТС в Столярном переулке в центре Москвы расположены три блока BBU, которые могут управлять уже не тремя, а 10 ближайшими базовыми станциями. Таким образом, при общих капитальных затратах на пилот в размере около 6 млн руб. экономия составила почти 8 млн руб., подсчитали в МТС. Освободилось семь BBU.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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