МТС хочет использовать старые АТС для инфраструктуры 5G

МТС хочет использовать старые АТС для инфраструктуры 5GКомпания переносит в эти здания блоки управления базовыми станциями
Сотовый оператор МТС запустил пилотный проект по переносу блоков управления базовыми станциями (BBU) с антенных мачт и опор в здания автоматических телефонных станций (АТС). Об этом «Ведомостям» рассказал технический директор Московского региона МТС Владислав Медведев. В МТС называют это «отелями для базовых станций». В перспективе такой подход позволит ускорить строительство и модернизацию сети связи, объясняет Медведев. По его словам, технические особенности технологии 5G требуют более частого расположения базовых станций, а управлять ими можно из единых опорных пунктов, расположенных в АТС. Такой принцип управления сетью позволит экономить на закупках оборудования 70%, подсчитали в МТС.
Суть пилота заключается в том, чтобы управлять станциями из АТС через удаленное подключение по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), разъясняет Медведев. В рамках проекта в АТС в Столярном переулке в центре Москвы расположены три блока BBU, которые могут управлять уже не тремя, а 10 ближайшими базовыми станциями. Таким образом, при общих капитальных затратах на пилот в размере около 6 млн руб. экономия составила почти 8 млн руб., подсчитали в МТС. Освободилось семь BBU.