МТС хочет использовать старые АТС для инфраструктуры 5G

Суть пилота заключается в том, чтобы управлять станциями из АТС через удаленное подключение по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), разъясняет Медведев. В рамках проекта в АТС в Столярном переулке в центре Москвы расположены три блока BBU, которые могут управлять уже не тремя, а 10 ближайшими базовыми станциями. Таким образом, при общих капитальных затратах на пилот в размере около 6 млн руб. экономия составила почти 8 млн руб., подсчитали в МТС. Освободилось семь BBU.