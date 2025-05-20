Половина компаний готовы тратить на киберучения от 500 000 рублей на сотрудника

Киберучения включают тренировку навыков и действий специалистов по информационной безопасности в случае кибератаки, а также разбор различных сценариев атак, используемых хакерами. Согласно исследованию, 45% компаний готовы обучать от 3 до 10 человек, а 29% – от 10 до 50 киберзащитников. В целом год к году на 10 п. п. увеличилась доля компаний, планирующих проводить киберучения, – с 75% в 2024 г. до 85% в 2025 г. При этом 20% компаний планируют проводить киберучения раз в месяц, 35% опрошенных – раз в квартал и 27% – раз в полугодие.