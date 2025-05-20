Половина компаний готовы тратить на киберучения от 500 000 рублей на сотрудника

Половина компаний готовы тратить на киберучения от 500 000 рублей на сотрудникаБизнес хочет снизить не только вероятность взлома, но и размер штрафа в случае утечки данных
Почти половина российских компаний (42%) готовы выделить до 500 000 руб. на участие в киберучениях одного специалиста. Еще 10% организаций могут потратить до 1 млн руб. на сотрудника и 4% компаний – свыше 1 млн руб. на одного киберзащитника. Об этом говорится в исследовании «Солара» (есть в распоряжении «Ведомостей»), в котором приняли участие 150 представителей компаний из финансового сектора, IT, электронной коммерции, телекома, промышленности и госсектора. Из них 22% респондентов представляли крупный бизнес, 40% – компании среднего уровня, 38% – малый бизнес.
Киберучения включают тренировку навыков и действий специалистов по информационной безопасности в случае кибератаки, а также разбор различных сценариев атак, используемых хакерами. Согласно исследованию, 45% компаний готовы обучать от 3 до 10 человек, а 29% – от 10 до 50 киберзащитников. В целом год к году на 10 п. п. увеличилась доля компаний, планирующих проводить киберучения, – с 75% в 2024 г. до 85% в 2025 г. При этом 20% компаний планируют проводить киберучения раз в месяц, 35% опрошенных – раз в квартал и 27% – раз в полугодие.