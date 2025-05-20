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Половина компаний готовы тратить на киберучения от 500 000 рублей на сотрудника

Бизнес хочет снизить не только вероятность взлома, но и размер штрафа в случае утечки данных
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Почти половина российских компаний (42%) готовы выделить до 500 000 руб. на участие в киберучениях одного специалиста. Еще 10% организаций могут потратить до 1 млн руб. на сотрудника и 4% компаний – свыше 1 млн руб. на одного киберзащитника. Об этом говорится в исследовании «Солара» (есть в распоряжении «Ведомостей»), в котором приняли участие 150 представителей компаний из финансового сектора, IT, электронной коммерции, телекома, промышленности и госсектора. Из них 22% респондентов представляли крупный бизнес, 40% – компании среднего уровня, 38% – малый бизнес.

Киберучения включают тренировку навыков и действий специалистов по информационной безопасности в случае кибератаки, а также разбор различных сценариев атак, используемых хакерами. Согласно исследованию, 45% компаний готовы обучать от 3 до 10 человек, а 29% – от 10 до 50 киберзащитников. В целом год к году на 10 п. п. увеличилась доля компаний, планирующих проводить киберучения, – с 75% в 2024 г. до 85% в 2025 г. При этом 20% компаний планируют проводить киберучения раз в месяц, 35% опрошенных – раз в квартал и 27% – раз в полугодие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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