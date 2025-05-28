ИИ-алгоритмы будут предлагать варианты устранения DDoS-атак

ИИ-алгоритмы будут предлагать варианты устранения DDoS-атакВ России подобные решения пока не используются
Разработчик решений для информационной безопасности (ИБ) Servicepipe научил алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) анализировать зловредный трафик в момент DDoS-атаки и подбирать решения для ее устранения, об этом рассказал директор по продуктам компании Михаил Хлебунов. При этом он подчеркнул, что финальное решение по методу реагирования на атаку будет принимать человек.
По его словам, на российском рынке это первый подобный продукт с ИИ. То, что в России аналоги пока что отсутствуют, подтвердил и директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, на глобальном уровне аналогичные сервисы есть у израильской Radware и американских Cloudflare и Akamai, но их функционал узконаправлен. Внедрение ИИ позволяет Servicepipe конкурировать с международными решениями, особенно в условиях санкций и импортозамещения, подчеркнул эксперт. Среди российских решений заместитель директора Центра научно-технологической политики МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин назвал внутреннее решение VK для защиты от DDoS-атак на основе ИИ – WARP.