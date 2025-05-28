ИИ-алгоритмы будут предлагать варианты устранения DDoS-атак

По его словам, на российском рынке это первый подобный продукт с ИИ. То, что в России аналоги пока что отсутствуют, подтвердил и директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, на глобальном уровне аналогичные сервисы есть у израильской Radware и американских Cloudflare и Akamai, но их функционал узконаправлен. Внедрение ИИ позволяет Servicepipe конкурировать с международными решениями, особенно в условиях санкций и импортозамещения, подчеркнул эксперт. Среди российских решений заместитель директора Центра научно-технологической политики МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин назвал внутреннее решение VK для защиты от DDoS-атак на основе ИИ – WARP.