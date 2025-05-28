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ИИ-алгоритмы будут предлагать варианты устранения DDoS-атак

В России подобные решения пока не используются
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Разработчик решений для информационной безопасности (ИБ) Servicepipe научил алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) анализировать зловредный трафик в момент DDoS-атаки и подбирать решения для ее устранения, об этом рассказал директор по продуктам компании Михаил Хлебунов. При этом он подчеркнул, что финальное решение по методу реагирования на атаку будет принимать человек.

По его словам, на российском рынке это первый подобный продукт с ИИ. То, что в России аналоги пока что отсутствуют, подтвердил и директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, на глобальном уровне аналогичные сервисы есть у израильской Radware и американских Cloudflare и Akamai, но их функционал узконаправлен. Внедрение ИИ позволяет Servicepipe конкурировать с международными решениями, особенно в условиях санкций и импортозамещения, подчеркнул эксперт. Среди российских решений заместитель директора Центра научно-технологической политики МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин назвал внутреннее решение VK для защиты от DDoS-атак на основе ИИ – WARP.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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