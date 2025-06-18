Минпромторг попытался выстроить регионы по уровню беспилотных технологий

Смысл рейтинга – вовлечь регионы в применение новых технологий, связанных с БАС и сервисами на их основе, говорит заместитель генерального директора НИЦ «Аэроскрипт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Андрей Яблоков. Это необходимо для того, чтобы регион задумался, как ему применять БАС для мониторинга, логистики, сельского хозяйства, а также в чрезвычайных ситуациях и для улучшения качества жизни, полагает он.