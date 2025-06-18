Минпромторг попытался выстроить регионы по уровню беспилотных технологий

Минпромторг попытался выстроить регионы по уровню беспилотных технологийНо кроме первых пяти позиций весь рейтинг составлен по алфавиту
Минпромторг подготовил пилотный рейтинг «дронификации», или уровня внедрения беспилотных авиационных систем (БАС) в регионах России за 2024 г. Об этом в ходе сессии «Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему» на ПМЭФ-2025 рассказал заместитель министра Василий Шпак. При формировании рейтинга проводилось сравнение регионов по эффективности усилий для развития индустрии БАС, пояснил он.
В первую пятерку вошли Калужская область (в регионе работают такие компании, как АО «КНИИТМУ», КЭМЗ), за ней следует Рязанская область («Астрей», «Спутник-Ред»), на третьем месте Башкирия («Интегральные роботизированные технологии», «Астраком»), после — Сахалинская область (Конструкторское бюро 65, «Аврора») и замыкает топ Самарская область («Транспорт будущего», «Дельтатех»). Шпак отметил, что разница между этими регионами составляет считанные сотые доли процента. Остальные регионы в рейтинге расположены в алфавитном порядке, добавил он.
«Топ-5 регионов выделены отдельно, так как они значительно опережают другие по развитию потенциала массового применения БАС. Оставшиеся регионы сгруппированы вместе, поскольку разница в показателях между ними крайне мала (сотые доли). Деление на три группы сделано для удобства сравнения и выделения общих тенденций», – пояснил «Ведомостям» представитель Минпромторга.
Основной целью пилотного проекта является апробация методик и подходов, используемых для оценки уровня внедрения БАС в регионах, пояснил он.
Шпак уточнил, что участие в рейтинге было добровольным, поэтому в текущем году в нем приняли участие лишь 47 регионов. Однако уже с 2026 г. участие станет обязательным для всех субъектов РФ, подчеркнул он. Замминистра добавил, что регионы будут рейтинговаться ежегодно.
Шпак также отметил, что на основе результатов рейтинга совместно с Минэкономразвития будет рассматриваться возможность приоритизации мер поддержки регионов. «Стремление регионов участвовать в апробации новых технологий должно быть также замотивировано, поскольку от этого зависит дальнейшее развитие отрасли», – добавил он.
С точки зрения потенциала применения, замминистра отметил Калужскую и Рязанскую области, где подготовлено самое большое количество сценариев по применению – более 100. В Амурской области было совершено более 5000 часов полетов по различным направлениям, а в Калужской области достаточно активно реализуется сценарий поиска пропавших людей с помощью БАС, добавил замминистра.
Смысл рейтинга – вовлечь регионы в применение новых технологий, связанных с БАС и сервисами на их основе, говорит заместитель генерального директора НИЦ «Аэроскрипт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Андрей Яблоков. Это необходимо для того, чтобы регион задумался, как ему применять БАС для мониторинга, логистики, сельского хозяйства, а также в чрезвычайных ситуациях и для улучшения качества жизни, полагает он.
Рейтинг призван простимулировать глав регионов проявлять на практике максимальную заинтересованность в развитии отечественной беспилотной индустрии, подтверждает генеральный директор, основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов. Он также отмечает, что рейтинг вполне может стать одним из драйверов отрасли.
Ведение оценки дронификации регионов в рамках выполнения федерального национального проекта развития БАС необходимо, но не для того, чтобы наказывать тех, кто внизу рейтинга, а поддерживать, помогать и переносить практики лидеров, подчеркивает коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев.