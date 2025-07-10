Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

Гражданский рынок беспилотников в 2025 году впервые ждет снижение

Сильнее всего падает спрос на услуги аэрофотосъемки
Анна Устинова
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

Сегмент услуг гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) в 2025 г. впервые снизится – с 35,9 млрд руб. в 2024 г. до 33,8 млрд руб. Такие прогнозы содержатся в отчете ассоциации «Аэронекст», которая ведет наблюдение за этим рынком с 2020 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»). За первое полугодие 2025 г. рынок услуг БАС снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 25–30%, а объемы аэрофотосъемки (АФС) у разных игроков снизились на 50–70%, говорится в отчете «Аэронекста». Во втором полугодии компании сектора также не видят перспектив роста, в целом по году ожидают снижение выручки на 15% и более.

Представитель ассоциации «Аэронекст» подтвердил «Ведомостям» наличие отчета. Он подчеркнул, что анализ рынка еще продолжается и окончательные цифры будут опубликованы в ближайшее время. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных