Гражданский рынок беспилотников в 2025 году впервые ждет снижение

Сегмент услуг гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) в 2025 г. впервые снизится – с 35,9 млрд руб. в 2024 г. до 33,8 млрд руб. Такие прогнозы содержатся в отчете ассоциации «Аэронекст», которая ведет наблюдение за этим рынком с 2020 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»). За первое полугодие 2025 г. рынок услуг БАС снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 25–30%, а объемы аэрофотосъемки (АФС) у разных игроков снизились на 50–70%, говорится в отчете «Аэронекста». Во втором полугодии компании сектора также не видят перспектив роста, в целом по году ожидают снижение выручки на 15% и более.