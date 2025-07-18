Производители робототехники смогут использовать производственные центры дронов

«Наше управление ответственно не только за авиационные беспилотники, но и за наземные, морские и другие виды робототехники, – рассказал Сердюк. – Мы понимаем, что когда-то данное оборудование будет недозагружено, скорее всего, поэтому в перспективе хотели бы рассмотреть возможность использования этого оборудования под другие виды робототехники и для производителей радиоэлектроники. А также проводить непосредственное обучение кадров на этих площадках».