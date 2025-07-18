Производители робототехники смогут использовать производственные центры дронов

Производители робототехники смогут использовать производственные центры дроновВ большинстве случаев дополнительной модернизации мощностей даже не требуется, считает Минпромторг
Минпромторг рассматривает возможность использования действующих и будущих научно-производственных центров (НПЦ), созданных в рамках нацпроекта по беспилотным авиационным системам (стартовал в 2024 г.), для производителей робототехники и радиоэлектроники. Об этом на конференции «Ведомостей» «Российская электроника – 2025» рассказал начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк.
«Наше управление ответственно не только за авиационные беспилотники, но и за наземные, морские и другие виды робототехники, – рассказал Сердюк. – Мы понимаем, что когда-то данное оборудование будет недозагружено, скорее всего, поэтому в перспективе хотели бы рассмотреть возможность использования этого оборудования под другие виды робототехники и для производителей радиоэлектроники. А также проводить непосредственное обучение кадров на этих площадках».