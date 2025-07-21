Созданные индустриальными центрами IT-решения внедряют в Грузии и Казахстане

Более 500 российских и зарубежных организаций, среди которых есть предприятия сетевой розницы, более 60 аэропортов и 150 предприятий «Росатома», перешли на отечественный софт, разработанный в индустриальных центрах компетенций (ИЦК). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.