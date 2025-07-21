Созданные индустриальными центрами IT-решения внедряют в Грузии и Казахстане

Созданные индустриальными центрами IT-решения внедряют в Грузии и КазахстанеПродукты, разработанные участниками ИЦК, получило уже 500 компаний
Более 500 российских и зарубежных организаций, среди которых есть предприятия сетевой розницы, более 60 аэропортов и 150 предприятий «Росатома», перешли на отечественный софт, разработанный в индустриальных центрах компетенций (ИЦК). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
О создании ИЦК – отраслевых IT-консорциумов – премьер-министр Михаил Мишустин объявил на форуме ЦИПР в 2022 г. Эти консорциумы должны были объединить индустриальных заказчиков и разработчиков IT-решений, чтобы совместно в короткие сроки предложить отечественные софтверные продукты на замену иностранным.
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