Звонки от банков стали поступать под чужой маркировкой

Звонки от банков стали поступать под чужой маркировкойМинцифры сочло такую практику вводящей в заблуждение
Россияне начали получать звонки с предложениями банковских продуктов от абонентов, которые определяются как IT-компании и маркетинговые агентства. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, получивших такие звонки. Случаи обзвонов абонентов агентствами и IT-компаниями с банковскими предложениями подтвердили «Ведомостям» представители «большой четверки». Но оценить масштаб таких звонков в компаниях отказались.
В одном из случаев, рассказанных собеседником «Ведомостей», абонент определялся как «ООО Деловой контакт: ИТ». При обратном вызове с телефона, на который поступил звонок, автоответчик предлагал оформить карту Альфа-банка. При наборе того же номера с другого телефона он представлялся центром финансовых услуг и сообщал, что ранее абоненту звонил его представитель, но сейчас все операторы заняты.