Звонки от банков стали поступать под чужой маркировкой

В одном из случаев, рассказанных собеседником «Ведомостей», абонент определялся как «ООО Деловой контакт: ИТ». При обратном вызове с телефона, на который поступил звонок, автоответчик предлагал оформить карту Альфа-банка. При наборе того же номера с другого телефона он представлялся центром финансовых услуг и сообщал, что ранее абоненту звонил его представитель, но сейчас все операторы заняты.