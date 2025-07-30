Если вас взломали

Если вас взломалиКиберстрахование как инструмент защиты от хакеров
Киберстрахование – один из ключевых мировых трендов последних лет. Все больше зарубежных компаний задумываются о защите от киберрисков, а страховые организации активно развивают это направление. Интерес отечественного бизнеса к страхованию от цифровых угроз по-прежнему остается сдержанным, несмотря на череду громких кибератак последних недель: «Аэрофлот», «Винлаб», аптеки «Столички», сеть клиник «Семейный доктор». Что тормозит развитие рынка киберстрахования в России? Почему компании продолжают недооценивать риски и как им защитить себя в условиях растущей цифровой уязвимости?
В 2023 г. в мире сфера киберстрахования была оценена лидерами отрасли в $14 млрд собранной страховой премии, а уже к 2027 г. прогнозируется рост до $29 млрд. В большинстве случаев за услугами страхования от киберрисков обращаются крупные компании, для них выход из строя отдельных сегментов сети грозит остановкой бизнес-процессов, на восстановление которых может уйти немало времени, а любое промедление влечет за собой денежные и репутационные потери.