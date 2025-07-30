Если вас взломали

В 2023 г. в мире сфера киберстрахования была оценена лидерами отрасли в $14 млрд собранной страховой премии, а уже к 2027 г. прогнозируется рост до $29 млрд. В большинстве случаев за услугами страхования от киберрисков обращаются крупные компании, для них выход из строя отдельных сегментов сети грозит остановкой бизнес-процессов, на восстановление которых может уйти немало времени, а любое промедление влечет за собой денежные и репутационные потери.