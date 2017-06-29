Как прошло годовое собрание акционеров МТС
По решению собрания Михаил Шамолин не вошел в новый состав совета директоров
29 июня в гостинице «Лотте» прошло годовое собрание акционеров МТС
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Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2016 г. в размере 15,6 руб. на обыкновенную акцию (31,2 руб. на ADR), передает «Интерфакс» (на фото президент МТС Андрей Дубовсков)
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По решению собрания президент АФК «Система» (холдинг контролирует МТС) Михаил Шамолин не вошел в новый состав совета директоров оператора связи
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Вместо Шамолина в совет вошел вице-президент - руководитель комплекса по стратегии АФК Артем Засурский. Представитель «Системы» ранее называл это «обычной ротацией топ-менеджеров АФК в составе советов директоров подконтрольных активов». Об этой перемене МТС предупредила в апреле
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В совет директоров переизбраны председатель прежнего совета, экс-президент Deutsche Telekom и глава совета директоров индийской Sistema Shyam Teleservices («дочка» АФК) Рон Зоммер, президент МТС Андрей Дубовсков, вице-президент и CFO «Системы» Всеволод Розанов, вице-президент АФК, управляющий телеком-активами Александр Горбунов.
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В качестве независимых кандидатов в совет избраны советник президента АФК Регина фон Флеминг, а также Томас Холтроп, Мишель Комб и Стэнли Миллер.
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28 июня агентство Fitch поместило в список Rating Watch «негативный» рейтинги АФК «Система» и МТС. Это произошло вслед за решением суда об аресте ряда активов «Системы», в том числе принадлежащей ей 31,76%-ной доли в МТС, в рамках разбирательства по иску «Роснефти»
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