Как прошло годовое собрание акционеров МТС

Максим Стулов / Ведомости

28 июня агентство Fitch поместило в список Rating Watch «негативный» рейтинги АФК «Система» и МТС. Это произошло вслед за решением суда об аресте ряда активов «Системы», в том числе принадлежащей ей 31,76%-ной доли в МТС, в рамках разбирательства по иску «Роснефти»

7/7