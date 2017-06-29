Телекоммуникации

Как прошло годовое собрание акционеров МТС

По решению собрания Михаил Шамолин не вошел в новый состав совета директоров
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