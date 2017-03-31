Экс-президент «Ростелекома» Калугин назначен замминистра связи

Бывший президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций России. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Сергей Калугин руководил «Ростелекомом» с марта 2013 г. Его контракт был двухлетним, но в 2015 г. был продлен до марта 2018 г. Однако он решил досрочно покинуть свой пост, и в начале марта текущего года совет директоров «Ростелекома» назначил президентом Михаила Осеевского.

Осеевский заверял, что в ближайшие месяцы не планирует «кадровых зачисток» в компании. Вместе с тем он отмечал необходимость сформировать новое правление и передать ему целый ряд функций по выработке стратегии, стратегическому контролю, обсуждению бизнес-модели компании, ее структуры, писал ранее «Интерфакс».