РБК раскрыл статистику посещения сайта

Медиахолдинг РБК впервые раскрыл статистику посещения основного проекта холдинга – сайта rbc.ru, сообщила на своей странице в Facebook один из руководителей объединенной редакции РБК Елизавета Голикова. Речь идет о статистике сервиса Liveinternet.

По ее словам, у сайта РБК самое большое количество заходов по закладкам среди лидирующих интернет-СМИ (то есть прямых заходов пользователей из закладок их браузеров – «Ведомости»). Голикова признала, что РБК использует платные источники трафика – с Mail.ru и Gismeteo.ru: «для нас это инструмент коммуникации с аудиториями, которые мы активно наращиваем».

По данным Liveinternet, в марте 2017 г. аудитория rbc.ru составила 26,5 млн пользователей (год назад она составляла 26 млн). Напрямую на сайт в марте этого года заходили 20,4% пользователей (из закладок), 12% – из сервиса «Яндекс.Новости», 6,9% – с Gismeteo.ru, 5,6% – с мобильной версии «Яндекс.Новостей», 5,2% – с новостей Mail.ru. 49% аудитории сайта из социальных сетей приходит из Facebook, 31,9% – из «В контакте», 12,7% – из Twitter, 3,1% – из «Одноклассников», 2,6% – из «Живого журнала».