На Украине запрещена ретрансляция телеканала Multimania TV

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг принял решение исключить телеканал Multimania TV из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции провайдерами программной услуги на Украине.

Как сообщает в четверг пресс-служба Нацсовета, на сайте телеканала Multimania TV (www.multimania.tv.) отсутствуют какие-либо сведения о том, что это - латвийский телеканал, зато размещаются только российские разрешительные документы, в частности свидетельство о регистрации и лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Также в ходе мониторинга телеканала была зафиксирована трансляция русскоязычной неидентифицированной коммерческой информации (реклама или спонсорская информация).

«Согласно украинскому рекламному законодательству, трансляция/ретрансляция зарубежных телепрограмм, которые содержат рекламу и происходят из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении и не являются странами Европейского союза, запрещена», - сказано в сообщении Нацсовета.

Украинский регулятор обратился к Национальному совету по вопросам электронных медиа Латвии за разъяснением относительно ситуации с европейской юрисдикцией телеканала Multimania TV, на что получил ответ, что 1 декабря 2016 г. лицензия ООО Voxell Baltic (Латвия) на вещание для программы Multimania была аннулирована.