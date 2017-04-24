Навигатор и карты «Яндекса» станут частично платными – «Коммерсантъ»

Для пользования программами «Яндекс-Навигатор» и «Яндекс-Карты» в коммерческих целях уже в этом году придется покупать лицензию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании. Их потенциальными покупателями станут «таксомоторные компании, экспедиторские и курьерские службы, компании, занимающиеся перевозкой грузов», говорит собеседник издания. По его словам, подготовка к тестированию нового формата начнется 1 мая в «Навигаторе» и чуть позже в «Картах». По данным «Яндекса», аудитория «Навигатора» в России в марте составила 11,5 млн человек, всего же мобильными приложениями геосервисов компании воспользовались 21,9 млн человек.

В новой модели будут предложены бесплатные лимиты, а платное использование и функционал будут настраиваться под клиента. Как и сейчас интерфейс программирования приложений (API) позволит использовать картографические данные «Яндекса» в сторонних проектах.

Фактически «Яндекс.Навигатор» уже требует платы за коммерческое использование, говорит представитель курьерского бизнеса. «Разработчики предупредили: при превышении определенного месячного лимита запросов с одного сервера система начнет работать со сбоями. После того как мы вышли приблизительно на 1000 запросов в месяц, так и произошло»,— рассказал собеседник издания. При обращении в «Яндекс» он услышал, что использование в коммерческих целях стоит денег. При объемах его компании пользование «Навигатором» обойдется в 50 000 руб. в месяц, а еще 120 000 руб. будет стоить сама лицензия. В результате компания купила лицензию у аналогичного сервиса, но за 15 000 руб. при ежемесячных платежах в 7000 руб.