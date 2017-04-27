Годовая прибыль Nintendo выросла в шесть раз – до $921 млн

Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo увеличил прибыль в финансовом году, завершившемся 31 марта. В пресс-релизе компании сообщается, что прибыль в 2016 фингоду составила 102,6 млрд иен ($920 млн) против 16,5 млрд иен в 2015 фингоду. Прибыль превзошла ожидание экспертов, которые прогнозировали ее в 93,6 млрд иен.

Выручка компании сократилась до 489 млрд иен с 504,5 млрд иен.

Компания ожидает, что в текущем фингоду ее операционная прибыль вырастет более чем в два раза, с 29,4 млрд до 65 млрд иен, при повышении выручки до 750 млрд иен. В марте, по данным компании, она продала 2,74 млн приставок Nintendo Switch и ожидает продать еще 10 млн в текущем фингоду. Акции Nintendo по итогам торгов в четверг подешевели на 0,6%