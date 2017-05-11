Акционеры «Яндекса» могут продлить полномочия Грефа и Воложа в совете директоров на 3 года

Акционеры «Яндекса» на годовом собрании продлят на три года полномочия президента Сбербанка Германа Грефа и сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в качестве членов совета директоров, следует из повестки к собранию акционеров компании.

Кроме того, акционеры могут поручить совету директоров в течение 18 месяцев выкупить до 20% акций в капитале компании, решение о выкупе будет касаться акций класса А. Как пояснили в «Яндексе», пункт в повестке дает лишь право совету директоров утверждать выкуп акций. «Такой же пункт содержался в повестке за прошлый год, однако акции не были выкуплены», – сообщили в «Яндексе».

В повестке также содержатся вопросы о назначении на 2017 г. аудитором компании ОАО «КПМГ». В настоящее время аудитором «Яндекса» является Deloitte.

Акционеры компании также рассмотрят вопрос о погашении 739 200 акций класса С.

Годовое собрание акционеров «Яндекса» назначено на 25 мая.