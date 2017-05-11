Американский оператор связи Verizon покупает Straight Path Communications Inc. за $3,1 млрд

Американский оператор связи Verizon покупает Straight Path Communications Inc. за $3,1 млрд с оплатой в форме акций, предложение Verizon означает дисконт в 18% к цене бумаг Straight Path на закрытие торгов 10 мая.

Акции Straight Path подешевели на 20,3% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг после того, как компания подтвердила просочившиеся в прессу сведения о сделке с Verizon.

Как говорится в пресс-релизе Straight Path, Verizon заплатит $184 за каждую ее акцию, тогда как торги в среду бумаги завершили на отметке $223,79.

Straight Path расторгнет предыдущее соглашение о слиянии, подписанное с AT&T Inc. на сумму $1,6 млрд. Штраф за расторжение в размере $38 млн оплатит Verizon.

Как ожидается, сделка Straight Path и Verizon будет завершена в течение девяти месяцев. Лицензии Straight Path на вещание в высокочастотном спектре помогут заложить основу сетей следующего поколения в США, считают аналитики отрасли. Основной объем частот Straight Path приобрела еще 15 лет назад, но не смогла создать собственную сеть, из-за чего регуляторы США оштрафовали компанию в этом году.

За последние 12 месяцев капитализация Straight Path взлетела более чем в шесть раз, тогда как Verizon потеряла 13% рыночной стоимости, а AT&T - 9,6%.