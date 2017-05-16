Google оплатил все штрафы на сумму 439 млн рублей по спору с ФАС

Корпорация Google оплатила последний, административный штраф на сумму в 1 млн руб. в рамках разбирательства с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, следует из сообщения ведомства.

За неисполнение предписания в установленные сроки ФАС назначила штрафы Google Inc. и Google Ireland Limited в размере 500 000 руб.

Ранее компания выплатила основной штраф на сумму 438 млн руб.

Таким образом, совокупный размер штрафа составил 439 млн руб.

Мировое соглашение между ФАС и Google было утверждено судом 17 апреля. Оплата американской компанией штрафа была одним из условий мирового соглашения между ФАС и Google.