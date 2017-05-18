Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро

Антимонопольный регулятор Евросоюза оштрафовал Facebook на 110 млн евро ($122 млн) за предоставление ложной информации при рассмотрении готовящейся сделки по покупке мессенджера WhatsApp в 2014. Как передает Reuters, Еврокомиссия назвала сумму штрафа адекватной и предупреждающей дальнейшие злоупотребления. Проверка установила, что, подавая заявление на сделку, Facebook утверждал, что не мог автоматически объединить аккаунты пользователей соцсети и мессенджера WhatsApp, а два года спустя запустил сервис, который совершил ровно это объединение. Между тем в 2014 г. уже существовали технические возможности такого автоматического объединения и в Facebook об этом знали, заявила Еврокомиссия.

Покупая другие компании, фирмы обязаны предоставлять Еврокомиссии полную и корректную информацию – от этого зависит позиция регулятора по конкретным сделкам. Ожидая одобрения сделки, Facebook обещал, что не будет объединять базы пользователей социальной сети с базами WhatsApp, чтобы отмести подозрения в получении конкурентных преимуществ, и сделка была одобрена без каких-либо условий. Летом 2016 г. Facebook объявил, что планирует обмениваться информацией о пользователях WhatsApp с другими своими сервисами, прежде всего с соцсетью Facebook, вызвав жалобы пользователей и конкурентов.

Подавая документы в Еврокомиссию в 2014 г. Facebook сделал ошибки ненамеренно, говорится в ответном заявлении соцсети. В компании считают, что нынешнее решение Еврокомиссии доказывает, что ошибки в документах не повлияли на оценку сделки в целом, и теперь в этом деле поставлена точка.