В сети «Мегафона» произошел сбой

Пользователи из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Брянской области, Набережных Челнов, Коломны и Калуги сообщили о сбоях в сети оператора «Мегафон». На смартфонах указано, что сети нет, звонки и сообщения не проходят, мобильный интернет при этом работает. Проблемы со связью начались около 11.30 мск.

В компании подтвердили информацию. «На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении «Мегафона» в Twitter.

В пятницу, 12 мая, компьютеры «Мегафона» подверглись атаке вируса-вымогателя WannaCry, который блокирует устройства и требует с пользователей $300 за разблокировку. В компании заявили, что на обслуживание клиентов это не повлияло.