Путин потребовал ускорить разработку сверхтяжелой ракеты

Президент России Владимир Путин поставил перед отраслью задачу ускорить разработку сверхтяжелой ракеты. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам сегодняшнего совещания по развитию космической отрасли.

«Разговор шел также о серьезной перспективе - перспективе создания ракеты сверхтяжелого класса, - сказал Рогозин. - Президентом поставлена задача перед "Роскосмосом" обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые представлены генеральными конструкторами».

В 2014 г. Путин предварительно одобрил проект сверхтяжелой ракеты для межпланетных полетов (полезная нагрузка 120-150 т на низкой околоземной орбите). Уже в 2015 г. руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что программа сверхтяжелой ракеты исключена из приоритетов космической программы. Более актуальными задачами Комаров назвал повышение возможностей российской орбитальной группировки спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По его мнению, до 2030 г. Россия может выводить все полезные нагрузки на перспективной ракете «Ангара-А5В». «Роскосмос» оценивал программу разработки ракеты-носителя сверхтяжелого класса в 700 млрд руб., ее длительность - в 7–8 лет.

Также на совещании у президента был одобрен план, который через несколько дней будет обсуждаться в Казахстане, - по вопросу дальнейшего использования Байконура в интересах России и Казахстана. «В рамках проекта "Байтерек" - создание проекта с Казахстаном с финансовым участием Казахстана в реконструкции стартового стола. Мы планируем немедленно начать разработку ракеты среднего класса с расчетом на то, чтобы она была на рынке коммерческих услуг конкурентоспособна с самыми последними американскими разработками, чтобы не потерять этот рынок», - уточнил он.

По словам зампреда правительства, грузоподъемность раеты среднего класса будет 17 т. Кроме того, предполагается использовать созданный на Байконуре стартовый стол под ракету «Зенит». Рогозин добавил, что эта работа будет составной частью работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса.