Московское метро перестанет транслировать рекламные аудиоролики

В московском метро перестанут транслировать рекламные аудиоролики. С таким заявлением выступил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«С 1 июня 2017 г. этот договор истекает, в метро будут транслироваться только сообщения, касающиеся метрополитена, столичного транспорта в целом и социальная реклама. Никакой коммерческой рекламы на линиях, которая раздражала пассажиров метрополитена, больше звучать не будет», — сказал он.

Ранее производством рекламных аудиороликов в метро занималась коммерческая компания, договор с ней истекает 1 июня.