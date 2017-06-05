Эр-Рияд отзывает лицензию у катарской телекомпании Al Jazeera

Власти Саудовской Аравии приняли решение о прекращении в стране деятельности телекомпании Al Jazeera, штаб-квартира которой находится в столице Катара Дохе, передает в понедельник агентство Associated Press.

Лицензия на вещание телеканала была отозвана в соответствии с распоряжением министерства культуры Саудовской Аравии.

Такой шаг сделан после того, как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Причиной подобных мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе «Аль-Каиды» и группировки «Исламское государство» (запрещены в России).