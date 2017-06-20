В Skype подтвердили сбои в работе сервиса

Администрация Skype в курсе, что с 19 июня пользователи сервиса испытывают проблемы с подключением и не могут отправить или получить сообщения. У некоторых клиентов перестала показываться плашка с сигналом о групповом звонке, у некоторых других возникли проблемы с расширением списка контактов. 20 июня компания сообщила, что знает, что проблемы у пользователей продолжаются, и продолжает искать способ наладить работу в обычном режиме. С чем связаны проблемы, в сообщении не уточняется.

19 июня пользователи Skype начали жаловаться на трудности с авторизацией, невозможность приема и отправки сообщений, а также сбои в работе голосовых звонков, сообщает «Интерфакс». По данным сайта DownDetector, второй день на сбои жалуются пользователи в Европе, США, России, Казахстане, на Украине и в других странах