С 1 июля в России вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах

С 1 июля в России вступили в силу изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации, регулирующие деятельность аудиовизуальных сервисов.

Законом вводится обязанность владельца новостного агрегатора установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для ЭВМ, предназначенных для определения количества пользователей информационным ресурсом в сети интернет. Аналогичная обязанность вводится для владельца аудиовизуального сервиса.

Согласно закону владельцем онлайн-кинотеатра может выступать российское юрлицо или гражданин России, не имеющий гражданства другого государства. Рассматривать дела о блокировке кинотеатров в случае нарушений будет Мосгорсуд.