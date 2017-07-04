Роскомнадзор ничего не знает о переносе закона Яровой на пять лет

В Роскомнадзоре ничего не знают о планах переноса реализации «пакета Яровой» и в обсуждении по этому поводу не участвуют, сообщил «Интерфаксу» руководитель ведомства Александр Жаров.

«Мы ничего об этом не знаем, в обсуждениях не участвуем», - сказал он.

Ранее «Ведомости» сообщали, что вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова может быть перенесено на пять лет – с 2018 на 2023 г. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает положительный отзыв на соответствующий законопроект сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина.

Замечание к проекту высказал представитель ФСБ, авторам документа дано время на его доработку, сообщил один из собеседников. Какие именно замечания к проекту высказала ФСБ, источник не уточнил.