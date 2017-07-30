Путин подписал закон о запрете анонимайзеров

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в России средств, которые позволяют обходить блокировку доступа к запрещенным сайтам, — так называемым анонимайзерам.

Анонимайзеры позволяют получить доступ к заблокированным по требованию Роскомнадзора сайтам. Их популярность резко возросла после вступившего в силу в 2013 г. антипиратского закона. Он обязывает операторов связи блокировать доступ к пиратскому контенту или сервисам целиком по решению суда.

По новым требованиям анонимайзеры должны будут внести в черный список перечень сайтов с запрещенной информацией. Если же они не выполнят это требование, то будут заблокированы сами.