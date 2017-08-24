Чистая прибыль HP Inc. за девять месяцев сократилась на 6,9%

Чистая прибыль американской компании HP Inc. за девять месяцев 2016-2017 финансового года, которые завершились 31 июля, составила $1,866 млрд, что на 6,88% меньше в годовом выражении, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль в отчетном периоде составила $1,09 против $1,15 за аналогичный период в прошлом году. Выручка компании по итогам девяти месяцев выросла на 6,7% и составила $38,129 млрд.

Чистая прибыль компании за III квартал сократилась на 11,1% в годовом выражении до $696 млн. В пересчете на акцию разводненная прибыль в отчетном периоде составила $0,41 против прибыли в $0,45 в мае - июле прошлого года. Выручка компании по итогам III квартала выросла на 9,8% и составила $13,060 млрд.

Американская компания Hewlett-Packard, работающая в сфере информационных технологий, основана в 1939 г. в Пало-Альто, штат Калифорния. В ноябре 2014 г. Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати - в HP Inc.