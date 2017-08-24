ФАС признала поставщиков компьютеров для системы подсчета голосов на выборах виновными в сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала поставщиков компьютерной техники для ГАС «Выборы» виновными в картельном сговоре.

«Комиссия ФАС признала поставщиков техники для государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" нарушившими антимонопольное законодательство. За картельный сговор компаниям грозят оборотные штрафы», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что в рамках картеля ООО «Производственная компания «Аквариус», ООО «Национальная компьютерная корпорация», ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО «АМИ-НЕТВОРК» договорились поддерживать цены в ходе аукциона на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы».

Кроме того, ЗАО «Хьюлетт Паккард А.О.» признано участником сговора, так как, по данным ФАС, компания координировала экономическую деятельность участвующих в сговоре компаний.