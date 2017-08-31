Apple подтвердила 12 сентября в качестве даты презентации нового iPhone

Компания Apple разослала официальные приглашения представителям СМИ на 12 сентября, тем самым подтвердив дату представления рынку новых продуктов. В тексте приглашения говорится: «Встретимся у нас».

Презентация станет первым публичным мероприятием на территории нового кампуса Apple Park в Купертино, штат Калифорния. Пресс-конференция пройдет в театре, который носит имя одного из основателей компании Стива Джобса.

Ранее СМИ сообщали, что сентябрьская презентация Apple будет одной из самых масштабных за последние годы. Предполагается, что компания представит сразу три модели iPhone, включая новый iPhone 8, обновленную версию Apple TV и смарт-часов Apple Watch с подключением к сетям LTE.

Ожидается, что компания проведет самый радикальный редизайн, который когда-либо был у iPhone: новая модель смартфона будет оснащена дисплеем из органических светодиодов (OLED), вытянутым от края до края корпуса, беспроводной зарядкой, двойной камерой. Предполагаемая цена – $1000, аппарат может стать самым дорогим за всю историю этого смартфона.