Директором Samsung Mobile в России назначен Дмитрий Гостев

Руководителем Samsung Mobile в России назначен Дмитрий Гостев, с июня исполнявший обязанности главы компании после ухода Аркадия Графа.

В сообщении Samsung говорится, что ключевой задачей нового топ-менеджера является укрепление лидерских позиций Samsung на российском рынке мобильных устройств.

Гостев пришел в Samsung в 2006 г. С 2014 г. он возглавлял направление продаж в компании.

Предыдущий руководитель Samsung Mobile в России Аркадий Граф покинул компанию в начале июня. Аркадий Граф называет уход из компании собственным решением. Он отмечает, что в общей сложности проработал в структурах Samsung почти 13 лет. «Российское представительство Samsung Mobile я возглавлял ровно три года, и, наверное, просто пришло время — я достиг здесь максимума», - объясняет Граф. Он добавляет, что все главные процессы, которыми он руководил, завершены — начиная от оптимизации оргструктуры компании и заканчивая остановкой, а потом восстановлением работы с «Евросетью» и «Связным». В ближайшие месяцы Граф намерен отдыхать и выступать консультантом для нескольких интернет-проектов, сообщил он.