Рогозин предложил назвать «Нильским Крокодилом» Ка-52 для Египта

Вице-премьер, куратор ОПК Дмитрий Рогозин предложил назвать экспортный вертолет Ка-52 «Нильским Крокодилом», сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«Мы с иностранными коллегами сошлись во мнении, что экспортные вертолеты Ка-52 уникальны, и было бы здорово их как-то отметить. В итоге мы вышли с предложением назвать эти машины "Нильский Крокодил", заказчик эту идею воспринял с энтузиазмом», - заявил Рогозин в ходе визита на завод-производитель «Прогресс» в Арсеньеве (Приморский край).

На «Прогрессе» Рогозин встретился с египетскими летчиками, которые дали высокую оценку летно-техническим характеристикам вертолета Ка-52. «Чрезвычайно приятно получить от инозаказчика положительный отклик, это высокая оценка работы, проделанной заводом "Прогресс" и холдингом "Вертолеты России", - сказал Рогозин.

По просьбе египетских летчиков вице-премьер принял участие в испытательном полете Ка-52, чтобы продемонстрировать его летные возможности.

Египетские Ка-52 предназначены для двух вертолетоносцев Mistral, изначально строившихся во Франции для России, но затем купленных Египтом. Египет назвал свои два вертолетоносца - ранее «Владивосток» и «Севастополь» - в честь президентов Египта: «Гамаль Абдель Насер» и «Анвар ас-Садат». Россия собирается продать Египту 46 вертолетов Ка-52. Боевой двухместный разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» серийно выпускается для нужд министерства обороны России с 2010 г. Палубный вариант Ка-52 изготовлен с использованием антикоррозионных материалов и обладает усиленной конструкцией фюзеляжа. На нем новые стойки шасси и колеса, рассчитанные на увеличенную взлетную массу.

Палубная модификация Ка-52К «Катран» в начале года прошла испытания на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», в июле этот вертолет совершил серию посадок на фрегат «Адмирал Горшков». Гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский говорил, что серийное производство палубной модификации Ка-52 начнется в 2020 г.