Мосгорсуд заблокировал пять крупных интернет-ресурсов

Мосгорсуд решил блокировать пять крупных интернет-ресурсов, распространяющих «пиратский» контент, сообщила в пятницу пресс-служба Роскомнадзора.

«В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке пяти "пиратских" интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателей - ЗАО "С.Б.А. мьюзик паблишинг" и Warner Bros. Entertainment Inc.», - говорится в сообщении.

Посещаемость сайтов составляет от 254 000 до 18,5 млн интернет-пользователей в месяц, подчеркивает служба. При этом названия заблокированных адресов не указываются.