Российская блокчейн-платформа Blackmoon начала ICO на $30 млн

Российская блокчейн-платформа для привлечения инвестиций Blackmoon планирует привлечь в ходе ICO $30 млн, сказал «Интерфаксу» партнер фонда Flint Capital и основатель Blackmoon Олег Сейдак.

«ICO проводится на нашем сайте уже более трех часов и к настоящему времени (19:20 по московскому времени) мы собрали $23 млн с учетом предзаказа, - сказал Сейдак. - Рассчитываем в целом привлечь $30 млн. Завершение ICO (Initial Coin Offering) намечено на конец следующего дня».

Привлеченные в ходе ICO средства компания намерена направить на развитие своей платформы Blackmoon Crypto.

ICO – это особый вид сбора денег компанией с использованием криптовалют, который одновременно напоминает IPO (первичное размещение на бирже) и систему краудфандинга. В обмен на биткойны или Ethereum вкладчики получают от компании токены – другую криптовалюту, которую в будущем можно будет обменивать на ее продукты. Во II квартале 2017 г. вложения в ICO резко выросли: стартапам удалось привлечь $797 млн в криптовалюте, тогда как в предыдущем, I, квартале инвестиции составили только $36 млн, сообщал ресурс Coindesk.

Blackmoon была основана в 2015 г. Олегом Сейдаком и Ильей Перекопским (бывший вице-президент «В контакте»). Компания разработала на базе технологии блокчейн собственную платформу криптотокенов и бизнес-модель, позволяющую инвестировать в портфели кредитов, выданные небанковскими организациями.

По данным компании, в сентябре 2016 г. месячный объем транзакций через ее платформу вырос в 2,5 раза по сравнению с июнем и превысил $5 млн. Blackmoon получает доход, взимая комиссию с таких операций. В конце прошлого года Blackmoon привлекла финансирование в размере $2,5 млн от группы инвесторов, в которую входят инвестиционная группа Александра Мамута A&NN, венчурный фонд Target Global, фонд Flint Capital и ряд частных инвесторов.