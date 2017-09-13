"В контакте" заблокировали в Индии

Соцсеть «Вконтакте» заблокирована в Индии из-за суицидальной «игры» «Синий кит», пишут The Times of India.

При попытке зайти в соцсеть пользователям показывают сообщение о блокировке адреса, в то же время «Вконтакте» открывается из нескольких мобильных сетей, таких как Idea и Vodafone.

В министерстве электроники и информационных технологий подтвердили блокировку сети, отметив, что она временная. «»Вконтакте» блокирована временно. Мы знаем, что соцсеть использовалась «Синим китом» и в прошлом, и пытаемся определить, насколько распространена игра сейчас. Следователи изучают случаи самоубийств, которые могут быт связаны с «Синим китом» и то, как действовали преступники», - заявил газете чиновник из MeitY.

В «игре» «Синий кит» у пользователя появляется «наставник» (администратор группы), который дает ему задания, связанные с причинением себе вреда, последним из которых становится совершение самоубийства. «Игра» распространяется через соцсети и мессенджеры. За последние три месяца в Индии подростками были совершены несколько самоубийств и попыток самоубийств, которые, предположительно, связаны с игрой.