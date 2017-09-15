Полномочия гендиректора МГТС Андрея Ершова продлены на пять лет

Совет директоров ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) продлил на пять лет полномочия генерального директора оператора Андрея Ершова. Назначение вступает в силу с 5 октября. Ершов занимает должность гендиректора МГТС с октября 2012 г.

Ершов пришел в МТС в 2004 г. Он занимал руководящие должности в сфере маркетинга компании. До своего назначения заместителем гендиректора МГТС в августе 2012 г. Ершов являлся директором макрорегиона «Урал» ОАО «Мобильные телесистемы».

МГТС — оператор фиксированной связи в Москве. Основной владелец компании — МТС, которой принадлежит 99,1% обыкновенных и 69,7% привилегированных акций компании, что эквивалентно 94,1% уставного капитала.