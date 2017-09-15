ФАС обсудит с участниками рынка введение НДС для зарубежных онлайн-ритейлеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается 2 октября провести заседание рабочей группы по вопросу введения НДС в отношении иностранных интернет ритейлеров - AliExpress, Amazon, eBay и др.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФАС, на заседание приглашены участники рынка и заинтересованные ведомства - представители Минэкономразвития, Минфина, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС).

Бизнес-омбудсмен Титов вечером в пятницу заявил, что поддерживает налог для иностранных онлайн-ритейлеров. «В основном [это] импорт, который не облагается налогом, хотя если те же самые товары отправляются по железной дороге или иными видами транспорта, а не по почте, они облагаются и импортной пошлиной, и НДС. Здесь получается легальная возможность обойти уплату налогов», - сказал он.

По его словам, эта проблема стоит перед многими странами и каждая пытается решить ее своим способом. Он считает, что этот вопрос должен быть технически правильно определен, и назвал эту задачу сложной.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что российские ритейлеры, объединенные в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), предложили правительству обложить новым налогом их зарубежных конкурентов. Эту инициативу они прописали в разработанном проекте поправок в Налоговый кодекс и закон об информации.

В АКИТ уверены, что у зарубежных онлайн-ритейлеров, таких как AliExpress, Amazon и eBay, сейчас есть конкурентное преимущество – они освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1000 евро и весом до 31 кг. Собеседник издания, знакомый с сутью поправок, говорит, что в них есть предложение о вводе механизма НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, который вступил в силу 1 января 2017 г. Он обязывает иностранцев, продающих электронный контент или софт через интернет в России, вставать на учет в налоговую службу и платить НДС 18%, наравне с российскими торговцами.

При трансграничной доставке налог может быть исчислен упрощенно и составить 15,25% от конечной цены товара. Федеральная налоговая служба, по инициативе АКИТ, сможет направить электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, если он не будет уплачивать НДС. Если не поможет и это, налоговики смогут обратиться в суд и Роскомнадзор для ограничения доступа к сайтам неплательщиков. В течение трех дней после уплаты НДС сайт может быть вновь разблокирован.