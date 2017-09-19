Жители Крыма испытывают проблемы с мобильным интернетом

В районе Керчи произошла авария на магистральном канале волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), из-за которой жители региона испытывают проблемы с мобильным интернетом, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель крупнейшего оператора в Крыму - «К-Телекома».

По его словам, специалисты уже устраняют последствия аварии.

В сообщении интернет-провайдера «Трител-Крым» говорится, что «в связи с аварией на магистральном канале в Керчи возможны потери пакетов и ограничение скорости к сети интернет».

По данным корреспондента «Интерфакса», мобильного интернета нет уже несколько часов в Симферополе, также имеются проблемы в Севастополе.