Дуров рассказал о получении гражданства государства Сент-Китс и Невис

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о получении гражданства государства Сент-Китс и Невис. «По Telegram-каналам ходит скан моего паспорта Сент-Китс и Невис, который я получил весной 2013 г.», - отметил он.

По его словам, гражданство другого государства было получено «на фоне известных проблем в России». «Я не раз рассказывал про наличие у меня паспорта этого государства в интервью западным изданиям (Financial Times, Fortune и т. д.). С тех пор в графе «гражданство» в Википедии имею двойное «Russian, Kittitian», - написал он на странице в «Вконтакте».

По его мнению, иметь такой паспорт удобно. Этот документ позволяет путешествовать в ЕС и Великобритании без виз. «В самом Сент-Китсе я никогда не был - паспорт можно получить, не покидая Европу», - отметил Дуров.

В 2014 г. итальянская газета Reppublica спросила у Дурова, правда ли, что он переехал в Сент-Китс. Дуров ответил изданию, что никогда не был на территории этой страны и не планирует там бывать. «Некоторые российские СМИ, не будучи в ладах с итальянским, тогда опубликовали новость о том, что «Дуров опроверг получение гражданства Сент-Китс», что было не корректно», - добавил он.

На распространенной в сети фотографии старый паспорт Дурова. После того как в нем кончились страницы, он был заменен. «Так что распространение этого скана вреда не несет», - заключил предприниматель.