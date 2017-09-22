Гендиректор «Телеграфа» объяснил причины прекращения деятельности компании

«Существование нашей компании полностью зависело от наличия заказов от Telegram Messenger LLP, договор с которой предусматривал конфиденциальность выполнения всех работ», - сообщил «Ведомостям» генеральный директор ООО «Телеграф» Александр Степанов. По его словам, при возникновении риска нарушения пункта этого договора в результате публичных действий со стороны господина Розенберга, Telegram Messenger LLP в одностороннем порядке расторгла договор с ООО «Телеграф», что привело к отсутствию новых средств у компании. «Таким образом, мы не можем далее продолжать активную деятельность, однако и закрыть компанию юридически не можем до тех пор, пока продолжаются судебные процессы, готовность завершить которые в досудебном порядке мы уже не раз выражали», - добавил Степанов.