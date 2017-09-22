Гендиректор «Телеграфа» сообщил об увольнении летом всех сотрудников

«Телеграф» в июле 2017 прекратило трудовые отношения со всеми остававшимися сотрудниками, кроме генерального директора, и более не ведет никакой деятельности, за исключением судов с господином Розенбергом, написал генеральный директор компании Александр Степанов в своем блоге на http://telegra.ph.

Ранее Дуров говорил «Ведомостям», что вся информация Розенберга не соответствуют действительности, а его пост на 90% шизофазичен. Также он опроверг утверждения Розенберга, что «Телеграф» подконтролен ему или имеет отношение к Telegram, но указал, что эта компания когда-то брала на аутсорсинг разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «В контакте».

По данным СПАРК, ООО «Телеграф» полностью принадлежит белизскому офшору Telegraph Inc., одному из двух учредителей Telegram Messenger LLC.

Скандал вокруг Telegram разразился после письма бывшего сотрудника Telegram Антона Розенберга.