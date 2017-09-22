Гендиректор «Телеграфа» называл шантажом претензии Розенберга

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Гендиректор «Телеграм» ответил на претензии Розенберга по иску на 100 млн Dado Ruvic / Reuters

Telegram предлагал своему бывшему сотруднику Антону Розенбергу подписать мировое соглашение до публичной огласки, написал генеральный директор компании ООО «Телеграф» Александр Степанов в своем блоге. Источник, близкий к руководству Telegram, подтвердил «Ведомостям», что письмо написано Степановым.

Представители компании в присутствии адвокатов предлагали Розенбергу мировое соглашение по обоим искам в размере 4 млн руб. или его 20 ежемесячных окладов, написал он. «Этот значимый факт был замолчан А. Розенбергом, по-видимому, для придания эффектности своим заявлениям и формирования образа жертвы», - пишет он. Впрочем и после письма Розенберга, компания предлагала выплатить Розенбергу 1,5 млн руб. компенсации, но он отказался, написал Степанов.

Также Розенберг письменно требовал от «Телеграф» 30 млн руб. и намекал на то, что при отказе выплатить эту сумму он разгласит конфиденциальную информацию о компании, пишет Степанов. «Розенберг выдвигал подобные требования еще накануне своего увольнения посредством личных сообщений, настаивая на выплате обозначенных несоразмерных сумм как на «справедливой компенсации», - написал он. - Тактику, выбранную Розенбергом, мы сочли не только аморальной, но и незаконной в силу ранее взятых им на себя обязательств по неразглашению конфиденциальной информации работодателя».

Тактичное напоминание

Скандал вокруг Telegram разразился в понедельник после публикации бывшим сотрудников мессенджера Розенбергом письма на блог-платформе Medium (позднее сайт удалил это письмо, - прим. «Ведомостей»). В нем Розенберг рассказал о конфликте с основателем мессенджера Павлом Дуровым и его братом Николаем, обвинил компанию в незаконном увольнении и подставил под вопрос конфиденциальность личной переписки в мессенджере.

Розенберг в компании занимал должность директора особых направлений, как написал он сам. По его заявлению, он был уволен с работы после ссоры с Николаем Дуровым, который оказывал знаки внимания его будущей жене. По словам Розенберга, его уволили по формальной причине - из-за прогулов, хотя он продолжал работать вне офиса. Он подал иск к компании, чтобы оспорить законность его увольнения. Во встречном иске компания потребовала от Розенберга 100 млн руб. за разглашение коммерческой тайны. Соглашения о неразглашении Розенберг подписывал с «Телеграф» дважды, в рамках отдельного соглашения и в рамках трудового договора, написал в своем ответе Степанов. «Иск на «100 миллионов» с нашей стороны был тактическим напоминанием о нелегальности избранной Розенбергом тактики шантажа», - написал он. В последние месяцы работы Розенберг не был на рабочем месте, и ему предложили уволиться «по обоюдному согласию», он отказался, написал Степанов.

Неэтичное решение трудовых споров

В своем письме Розенберг утверждал, что его уволили с работы после того, как он обнаружил, что Николай Дуров оказывал знаки внимания будущей жене Розенберга. Степанов назвал эти заявления голословными, а попытки вовлечь членов семьи в решение трудовых споров неэтичными. Екатерина Волкова (с весны 2017 г. - Розенберг) работала в компании модератором, но не сообщала руководству о претензиях с ее стороны. «От ближнего круга Екатерины до нас доходили сведения о том, что в начале декабря 2016 года девушка рассталась со своим молодым человеком (Розенбергом) и через знакомых искала квартиру, написал Степанов. - По нашей информации, в ответ на эту просьбу Николай Дуров временно предоставил Екатерине свою пустующую квартиру в Санкт-Петербурге. 7 января 2017 года Розенберг неожиданно прибыл по месту пребывания Николая Дурова в Италии и обвинил его в своих личных проблемах с Екатериной Волковой».

В своем письме Розенберг также утверждал, что сотрудники Telegram удалили его переписку с момента регистрации в мессенджере в 2013 г. до 14 февраля 2017 г. «Причем удалена она была только на сервере, так как сообщения, закешированные у меня в телефоне, никуда не делись. В общем, выглядело все ровно так, будто кто-то сделал запрос delete_first_messages («удалить первые N сообщений пользователя») – такая функция была еще в движке text-engine, разработанном в ВК и позднее выложенном в open source, чтобы Telegram мог на законных основаниях продолжать использовать этот код», – пишет Розенберг. По его словам, Дуров назвал происшедшее небольшим техническим сбоем и пообещал, что история переписки вернется после ночной переиндексации (уже после истечения срока, в который от него требовали ответа). «На следующее утро история переписки действительно вернулась. Сам Дуров в разговоре с «Ведомостями» говорил ранее, что заявления Розенберга, в том числе по поводу переписки, не соответствуют действительности, а сам текст письма Розенберга «на 90% шизофазичен».

ООО «Телеграф» в июле 2017 прекратило трудовые отношения со всеми остававшимися сотрудниками, кроме генерального директора, и более не ведет никакой деятельности, за исключением судов с господином Розенбергом, написал Степанов.