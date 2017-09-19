Жена «бывшего топ-менеджера» Telegram подтвердила его версию конфликта с Дуровым

Жена Антона Розенберга, который назвал себя бывшим сотрудником Telegram и опубликовал пост на блог-платформе Medium о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем и о несправедливом, с его точки зрения, увольнении, подтвердила свою роль в конфликте. Она сказала РБК, что согласна с содержанием статьи Розенберга и с тем, что он назвал ее причиной конфликта с Николаем Дуровым. «В статье речь идет обо мне, да», – подтвердила Екатерина Розенберг, но от более подробных комментариев отказалась.

Розенберг 18 сентября написал, что был уволен из компании Telegram из-за личного конфликта с братом основателя сервиса Николаем Дуровым, который оказывал знаки внимания его будущей жене. Формальным поводом для увольнения были названы прогулы, хотя, по утверждению Розенберга, он работал вне офиса. Увольнение он оспорил в суде. Во встречном иске от «Телеграфа» указано, что Розенберг предлагал заключить мировое соглашение при выплате ему 30 млн руб.

В понедельник вечером Дуров заявил «Ведомостям», что вся информация Розенберга не соответствуют действительности, а его пост на 90% шизофазичен. Также он опроверг утверждения Розенберга, что «Телеграф» подконтролен ему или имеет отношение к Telegram, но указал, что эта компания когда-то брала на аутсорсинг разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «В контакте». «Медузе» Дуров сообщил, что не мог уволить человека, который у него не работал. По словам двух знакомых Розенберга и Дурова, ООО «Телеграф» имело отношение к Telegram, а Розенберг действительно работал на Дурова.