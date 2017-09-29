Маск представил проект новой ракеты для полетов по Земле и на Марс

Основатель компании SpaceX Илон Маск на Международном конгрессе по астронавтике в Австралии представил проект новой многоцелевой ракеты для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую.

По словам Маска, новая ракета, которая получила рабочее название BFR, должна заменить используемые сейчас ракеты Falcon 9 и Dragon. Он обещает, что на новой ракете можно будет добраться до большинства мест на Земле менее чем за 30 минут и куда угодно менее чем за 60.

«Стоимость билета должна быть примерно такой же, как за полноценный билет на самолет экономического класса», — написал Маск в Instagram. Например, перелет из Сиднея в Цюрих, по его мнению, должен составить 50 минут.