Apple может снять продолжение сериала Спилберга «Удивительные истории»

Apple может инвестировать в съемку 10 новых серий фантастического сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории» (Amazing Stories). Их снимут для Apple телекомпания Спилберга Аmblin Television и продюсерская компания NBCUniversal television (входит в корпорацию Comcast, является правообладателем на «Удивительные истории»). Стороны близки к заключению сделки, сообщил источник Reuters, информированный о ходе переговоров, и подтвердили источники Variety. Соглашение уже подписано, сообщают The Wall Street Journal со ссылкой на два источника и The Hollywood Reporter. Ранее Amazing Stories создавались для NBC.

О планах Apple вложить $1 млрд в производство и покупку оригинального видеоконтента в 2018 г. стало известно в середине августа. $1 млрд - это примерно половина суммы, которую потратил HBO на контент в 2016 г., и эквивалентно расходам Amazon.com Inc. в 2013 г., отмечала тогда Тhe WSJ. По данным ее источников, Apple cобиралась создать либо купить порядка 10 телевизионных шоу.

Президент NBC Entertainment Дженнифер Сэлки выразила удовлетворение, что NBCUniversal оказался в авангарде инвестиций Apple в создание видеоконтента. В Apple от комментариев отказались.

Неясно, как и где можно будет посмотреть продолжение сериала и когда состоится премьера, отмечает Reuters.