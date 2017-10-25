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В Group-IB сообщили о попытке Bad Rabbit атаковать крупнейшие российские банки

Вирус-шифровальщик, который днем ранее атаковал российские СМИ и объекты инфраструктуры на Украине, пытался атаковать и российские банки из топ-20. Как рассказал ТАСС гендиректор и основной владелец Group-IB, которая расследует киберпреступления, Илья Сачков, атака на банки была неудачной.

Компания Сачкова с 13.00 до 15.00 мск во вторник зафиксировала попытки заражения вирусом инфраструктур некоторых банков, которые используют систему обнаружения вторжений Group-IB. Какие это банки, собеседник ТАСС не уточнил.

Около 2.00 мск среды замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин заявил, что атака Bad Rabbit завершилась.

На 8.00 мск ресурсы «Интерфакса» не работали. Работа сайта «Фонтанки.ру» восстановилась, но главный редактор издания Александр Горшков заявил, что связывает атаку не с вирусом-шифровальщиком, а считает это взломом сервера в ответ на критические и актуальные публикации «Фонтанки».

На Украине вирус атаковал киевский метрополитен и аэропорт Одессы. Служба безопасности Украины еще около 21.00 во вторник заявила, что его распространение прекращено. В СБУ заявили, что вирус приходит с фишинговыми электронными письмами с обратным адресом, который ассоциируется со службой технической поддержки корпорации Microsoft, передавал УНИАН.

Специалисты «Лаборатории Касперского» фиксировали атаки Bad Rabbit также в Турции и Германии, сообщала Deutsche Welle.