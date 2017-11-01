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Роскомнадзор может потребовать от Twitter локализовать данные в России раньше срока

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров не исключил, что ведомство может потребовать от Twitter локализовать персональные данные российских граждан в соответствии с законом раньше середины 2018 г. Это может стать зеркальным ответом на действия США по отношению к RT и Sputnik.

Жаров пообещал следить за развитием ситуации с RT и Sputnik. При этом решение по данному вопросу будет приниматься коллегиально. «Все инструменты у нас в руках есть, просто мы гораздо более, скажем так, толерантны и миролюбивы, чем наши американские коллеги», - сказал он.

По его словам, Twitter никак не комментировал необходимость исполнения требований российского законодательства о локализации баз данных на территории России.